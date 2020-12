Orsato-Mazzoleni: per il Napoli un tranquillo weekend di paura

Lazio-Napoli, gara in programma domenica 20 Dicembre alle ore 20:45, è stata affidata al signor Orsato di Schio. Al Var ci sarà Mazzoleni.

Il Napoli ritrova la coppia Orsato-Mazzoleni che rimanda senza dubbio a quel tranquillo weekend di paura del 2018 in cui si decise lo Scudetto. Seppur non facessero parte della stessa sestina arbitrale, i due giocarono un ruolo decisivo nel destino del Napoli.

Come molti tifosi ricordano Orsato diresse l’ormai famoso Inter-Juventus rendendosi protagonista per la mancata espulsione di Pjanic per doppio giallo dopo un fallo su Raphina.

Allora Mazzoleni era ancora arbitro da campo e diresse Fiorentina-Napoli, altra gara decisiva per lo Scudetto. Oltre all’opaca prestazione degli azzurri che persero 3-0 al Franchi, di quella partita si ricorda il rosso diretto a Koulibaly dopo pochi minuti di gioco.

