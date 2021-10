Nel tunnel che porta al campo, l’emittente DAZN ha colto l’audio della spiegazione di Orsato data a Cristante sulla decisione presa.

L’arbitro ha spiegato così al centrocampista della Roma:

“Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?“

