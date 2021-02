Orsi: “Col Granada si sono visti due Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore.

“Ieri si sono visti due Napoli. Nel primo tempo era un po’ così, con un assetto tattico non confacente alle caratteristiche della squadra. Nel secondo tempo è stato un Napoli diverso e migliore, ha rischiato anche di passare il turno perché le occasioni le ha avute. Ma quando hai una squadra contro con due esterni molto bravi e fai qualche errore in fase difensiva purtroppo certe cose succedono.

I 20′ dopo il gol? Elmas a sinistra ha sofferto, non è abituato a stare lì. Per giocare con i 3 difensori devi lavorarci, non è come giocare a 4. Politano doveva fare la punta ma poi te lo trovi sulla linea del fallo laterale perché per caratteristiche poi va lì. L’unico giocatore nel suo ruolo era proprio Zielinski, gli altri erano adattati. Nel secondo tempo si è vista una squadra diversa, con gli esterni che puntavano l’uomo e mettevano la palla dentro.

Penso che questa squadra abbia ancora possibilità per il quarto posto ma non bisogna più sbagliare. Bisogna giocare sui ritmi, il Napoli dev’essere più aggressivo. Non può più vincere e perdere, bisogna vincere 4-5 partite di fila”.

