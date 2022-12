Orsi: “Il Napoli merita il vantaggio che ha accumulato”

L’allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni.

«Non credo che il campionato italiano sia scadente. Credo che il Napoli abbia meritato il vantaggio accumulato in classifica: ha giocato meglio ed è stata continuo. Il mese di gennaio, calendario alla mano, è decisivo: chiarirà le idee a tutti e dirà se il Napoli è davvero la squadra più forte. Lo scambio Bereszynski-Zanoli credo che sia una buona operazione. Bereszynski è un ottimo giocatore e può essere un ideale sostituto di Di Lorenzo. Alternativa a Zielinski? Koopmeiners, Hjulmand o Samardzic dell’Udinese? Hjulmand non può giocare al posto di Zielinski perché è un vertice basso; dovrebbe giocare al posto di Lobotka. Koopmeiners fa sia l’interdizione che la costruzione ed anche la fase di inserimento. Quindi si avvicina più di tutti. Secondo me, però, l’esperimento di Raspadori al posto di Zielinski può essere ripetuto. Perché lui ha le qualità per giocare anche dieci minuti più dietro come appunto Zielinski. Certo bisogna lavorarci. Quello che non capisco è perché dare via il polacco».

