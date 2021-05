Orsi: “Meret non ha colpe sul gol di Okaka”

Nando Orsi, opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato anche del gol preso da Meret.

In particolare, sul gol di Okaka il portiere non ha colpe. Di seguito le sue parole:

“Ieri il Napoli ha disputato una gran bella partita. La squadra di Gattuso diverte e vince, la Champions League è alla portata e solo un atteggiamento autolesionista potrà far perdere il piazzamento Champions agli azzurri.

Meret non ha alcuna colpa sul goal realizzato da Okaka. L’attaccante dell’Udinese è stato bravo a controllare, girare e tirare in breve tempo, centrando l’angolo dove sarebbe stato molto difficile per chiunque intervenire.“

