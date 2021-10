Orsi: “Non mi è piaciuto tanto il Napoli ma a Roma non era facile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nando Orsi, opinionista ed ex calciatore.

“Fuga Napoli e Milan? Presto, però a fine campionato di certo entrambe continueranno a lottare. Sono due delle squadre più accreditate a vincere lo Scudetto. Non è facile vincere a Roma contro i giallorossi, il Napoli ha cercato di vincere ma poi si doveva affrontare una squadra con voglia di riscatto dopo la sonora sconfitta in Norvegia. Devo dire che a me il Napoli non è piaciuto tanto, forse ha cercato di portare a casa il punto. Però se le vai a vincere c’era il marchio per considerarla all’altezza dello Scudetto. Juventus? Se vince lo Scudetto vuol dire che è successo un cataclisma. Vero anche che il Napoli aveva giocato una partita molto tosta contro il Legia Varsavia, pareggiare con la Roma 0-0 non è come pareggiare con la Salernitana. Ospina? Ha parato e dato sicurezza alla squadra, Koulibaly anche è tornato su alti livelli, probabilmente è tra i 3 centrali più forti al mondo. C’è solidità difensiva, il centrocampo copre e chiude. Lazio? Sarri sta trovando difficoltà perché vorrebbe fare ciò che ha fatto a Napoli ma si sta scontrando con realtà e giocatori diversi. Era impossibile pensare che potesse riproporre le stesse cose. La Lazio deve lottare per la zona Champions ed è distante, lontana”.

