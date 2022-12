Orsi: “Sconfitta con il Lille sorprendente, non me l’aspettavo”

Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro:

«La sconfitta di Lille? Un po’ di dubbi me li fa venire, ma non perchè non sia evidente che abbia inciso sulle gambe dei ragazzi la preparazione atletica, ma perchè la preparazione delle partite non è stata eccezionale, una sconfitta così netta non me l’aspettavo. Carichi pesanti d’accordo, ma credo che questi ko così pesanti siano un po’ sorprendenti. Diciamo che c’è tempo per trovare brillantezza, il vero problema è che il Napoli ha davanti un gennaio complesso, direi fondamentale per continuare a coltivare l’obiettivo scudetto. Se passa indenne questo mese ha in tasca lo scudetto.

Con l’Inter può bastare il pari? Sì, in teoria, ma il Napoli ha dimostrato che non è squadra adatta a gestire i risultati, meglio andarsela a giocare con la mentalità che ha dimostrato nella prima parte del campionato, quando ha meritato ampiamente la prima posizione per gioco e risultati».

