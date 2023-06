Orsi: “Sousa non da Napoli. Dopo Spalletti credo serva un allenatore di grande spessore“

A Radio Crc è intervenuto Nando Orsi, ex portiere.

“Roberto Mancini in campo era uno molto maniacale e infatti giocavamo tutti benissimo. A lui piace molto lavorare sul campo, poi allenando grandi squadre devi anche imparare a gestire e lo sa fare egregiamente.

De Laurentiis è giusto che vada a sondare tutti gli allenatori per vedere anche come la pensano, poi non è detto che l’impressione sia quella giusta. Non ho niente contro Paulo Sousa, ma dopo Spalletti credo serva un allenatore di grande spessore. C’è da capire che progetto intende fare De Laurentiis: se vuole un usato sicuro oppure un giovane.

Non vedo all’interno dello spogliatoio un leader acclarato, ci sono tanti giocatori che hanno formato un gruppo importante e questo scudetto è proprio figlio del gruppo”.

