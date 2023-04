Ortopedico Ruggiero: “Osimhen oggi ha ricevuto la sua nuova maschera, è una seconda pelle”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Ruggiero, ortopedico.



“Questa mattina Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera con i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle. E’ molto contento e noi molto felici. L’abbiamo personalizzata con le iniziali ed il numero 9: ce l’ha chiesto e l’abbiamo accontentato. Ne abbiamo consegnata una, la seconda la stiamo realizzando e Osimhen l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questa nuova maschera avrà lo scudetto tricolore con un 3 stampato sul lato. Non ha più bisogno della maschera, ma si sente più protetto, scherzando diciamo che ha i superpoteri e vuole portarla.

Osimhen è maschera dipendente, senza la maschera perde il 50% della sua efficacia. Non so quando tornerà in campo il giocatore, ma ne approfitto per fare un appello: dobbiamo essere coesi. La squadra va sostenuta, i calciatori incoraggiati e la società è sana e ci sta portando a giocare una fase importante in Champions e in campionato non è il momento di fare polemica, dobbiamo sostenerci a vicenda. I calciatori sentono il clima che si respira in città, hanno bisogno di essere spronati e aiutati. Hanno bisogno dell’energia necessaria per arrivare fino in fondo”.

