Osasuna, parla il ds: “Vedo ancora il Barcellona favorito”

Il ds dell’Osasuna, Braulio Vàzquez, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione che sta vivendo il Barcellona.

Nonostante le difficoltà, e la sconfitta di ieri proprio contro l’Osasuna, Vàzquez vede ancora il Barcellona favorito sul Napoli. Di seguito le sue parole:

“Non so se il Barcellona è in crisi, ha comunque dei giocatori fortissimi come Messi, Suarez e Griezmann. Barcellona-Napoli? La mancanza del pubblico può influire, anche se non lo ritengo un fattore determinate. Il Napoli ha una buona squadra, ma vedo il Barcellona ancora favorito.”

