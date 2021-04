Oscar Damiani: “Molto complicato che Galtier vada al Napoli”

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore del Napoli, che ha parlato dell’allenatore Galtier.

Damiani, ora procuratore, ha detto la sua anche su Osimhen. A seguire il suo intervento:

“Galtier è un amico oltre ad essere un bravissimo allenatore. Molto complicato che possa andare al Napoli. In Francia si parla di un interessamento del Nizza che è disposto a fare carte false pur di portarlo a Nizza. Molto dipenderà anche dal fatto se il Napoli farà la Champions o meno.

Potrebbe essere adatto ad una piazza come Napoli, con quella pressione, con quel calore e potrebbe fare bene ma ritengo sia difficile che possa lasciare la Francia. Osimhen? Lui ha bisogno di campo davanti a sè. Deve crescere ancora sul piano tecnico e spesso sbaglia degli stop o si allunga la palla. Deve crescere ancora. Se si allenerà e si impegnerà potrà diventare un attaccante da 20 gol a stagione. Quando parte in velocità sembra un centometrista.

Soumarè? E’ un giocatore molto forte ma costa tanto. Oggi guadagnano tanto in Francia i giocatori e possono fare la Champions. E’ finito il tempo in cui guadagnavano poco i giocatori in Francia.“

