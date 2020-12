Osimhen a giorni in Italia, poi nuovi controlli: ecco quando tornerà

Victor Osimhen è pronto a tornare in Italia e, in particolare, a disposizione di Gennaro Gattuso e del suo Napoli.

Victor Osimhen ha giocato la sua ultima partita con la maglia azzurra l’8 novembre scorso, poi la sosta per le nazionali, la partita con la Nigeria e l’infortunio che lo ha messo in pausa forzata fino alla fine dell’anno. Il Napoli e Gennaro Gattuso aspettano il suo ritorno.

La stampa sportiva italiana (da La Repubblica al Corriere dello Sport) è concorde con quanto già anticipato da 100×100 Napoli per quello che sembra essere il programma per il rientro del giocatore nigeriano: mercoledì prossimo o, meglio, tra il 29 ed il 30 dicembre Osimhen dovrebbe rientrare in Italia.

Più credibilmente il 30, appunto, mercoledì e 24 ore dopo la ripresa ufficiale degli allenamenti del Napoli. Ovviamente, prima di fare qualsiasi valutazione si dovrà attendere la visita con il medico sociale Canonico. La speranza è di poterlo avere a disposizione per la sfida del 6 gennaio contro lo Spezia o per la gara successiva contro l’Udinese per poterlo avere al top in vista della Supercoppa con la Juventus del 20 gennaio.

