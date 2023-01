Osimhen a Milano per sfatare un doppio tabù

Inizia il 2023 per il Napoli e Victor Osimhen: subito la supersfida di campionato contro l’Inter a San Siro.

Proprio a San Siro nell’ultima sfida giocata contro l’Inter Victor Osimhen h subito il grave infortunio all faccia dopo uno scontro fortuito con il difensore interista Skriniar.

Ma Victor Osimhen attende la sfida di San Siro con l’Inter non solo per mettersi definitivamente alle spalle il brutto ricordo di quell’infortunio, ma anche per sfatare un doppio tabù.

Infatti Osimhen non ha mai vinto contro l’Inter (tra gare giocate in casa e in trasferta ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e non ha mai segnato un gol a San Siro nelle due gare giocate (una contro l’Inter e l’altra contro il Milan).

