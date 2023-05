Osimhen a Sky: “Sono felice per me, per la squadra e per i tifosi. Non vedo l’ora di tornare a Napoli per abbracciare i nostri tifosi”

Victor Osimhen, giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese.

“Sono entusiasta per questa vittoria. Sono felice per me, per la squadra e per i tifosi. Non vedo l’ora di tornare a Napoli per abbracciare i nostri tifosi, anche se già stasera ho sentito il calore della gente. Sono contento per tutti i napoletani. Ho segnato io il gol Scudetto, è vero, ma l’avrebbe potuto segnare chiunque altro.

Mi sento un leader e non mollo mai. Futuro? Ora voglio godermi questo momento storico, non è questo il tempo di pensare al mio futuro. Spalletti è un grande allenatore, ci chiede tanto ma è come un padre per tutti noi. Riesce a motivarci sempre e si merita questo titolo”.

Comments

comments