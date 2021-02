Osimhen: “Amo Napoli e voglio aiutare questa squadra, nessuno parla per me”

Il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, chiarisce sui social la sua posizione dopo le dichiarazioni del fratello in settimana.

“Vorrei che fosse chiaro che chiedere un’opinione calcistica ad un mio parente non è come chiederla a me direttamente. Amo Napoli, la società, l’allenatore e la squadra. Amo soprattutto i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia posizione ufficiale e chiedo che sia rispettata. Nessuno è il mio portavoce o qualsiasi altra cosa.”

Comments

comments