Si avvicina il momento tanto atteso dell’esito del ricorso per la squalifica di Victor Osimhen, rimediata contro il Venezia.

Il Napoli spera: è atteso nel tardo pomeriggio l’esito che darà o no ad Osimhen il via libera per scendere in campo al Maradona sabato pomeriggio contro la Juventus.

Comments

comments