Osimhen, botta e risposta con un tifoso su Twitter

L’attaccante del Napoli, attualmente bloccato in Nigeria dopo essere risultato positivo al Covid-19, si è sfogato sui social dopo il commento di un utente.

Nonostante le disavventure, Osimhen non ha perso il suo spirito e continua con tranquillità le sue attività sui social. Non a tutti è però piaciuto il suo atteggiamento, tanto che un utente lo ha apertamente criticato su Twitter.

“L’uso che fai dei social media di recente è diventato allarmante – si legge in un tweet – Dovresti usare il tuo tempo in modo più produttivo”. Il 23enne attaccante nigeriano non ci ha pensato due volte e gli ha subito risposto per le rime: “Sulla mia pagina posso postare quello che mi piace, se non ti piace bloccami!!! Posto ciò che mi rende felice senza insultare nessuno, so che non piaccio a tutti e questo è un bene, ma una cosa che non tollero è venire sulla mia pagina per dire stronz*** (ti insulterò anche io)”.

Di seguito i post:

I can post whatever I like on my page,if you don’t like it,kindly block me!!! I post what makes me happy without insulting no one,I know not everyone likes me and that’s good but one thing I won’t tolerate is coming to my own page to say sh!t (I will definitely insult you too)✌🏽

— victor osimhen (@victorosimhen9) January 2, 2022