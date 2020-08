Osimhen comincia con il botto, primo gol in ritiro per il francese

Victor Osimhen, nuovo acquisto del Napoli, ha segnato il primo gol in azzurro nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro.

Ha segnato Osimhen, presentandosi con un gol davanti ai suoi nuovi tifosi. Sì, va bene, un gol nella prima partitella, nel primo giorno di ritiro, conta poco, quasi niente per chi è diventato l’acquisto più costoso nella storia della società azzurra, ma dopo una stagione tribolata per il calcio, anche queste sono piccole gioie sulle quali lasciarsi cullare. Ed è anche un buon biglietto da visita per l’attaccante francese che ha fatto gol sfruttando un erroraccio di Luperto sul cross di Malcuit.

Crediti foto: SSCN.

