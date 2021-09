Osimhen: da scommessa a certezza

Nell’ottimo inizio di stagione del Napoli uno dei più grandi protagonisti è senza dubbio Victor Osimhen, attaccante più che mai decisivo per gli azzurri.

La punta nigeriana, infatti, non solo segna gol pesanti che aiutano il Napoli a vincere le proprie partite ma è anche uno dei migliori attaccanti d’Europa per rendimento.

Nel mese di settembre Osimhen è il calciatore, insieme a Benzema, ad aver segnato più gol (6) in tutte le competizioni europee mettendosi alle spalle dei veri e propri fenomeni come Haaland e Lewandowski.

I suoi numeri di inizio stagione possono stupire soprattutto se guarda allo scorso anno in cui l’attaccante azzurro è stato alle prese prima con l’infortunio alla spalla, poi con il Covid e successivamente con un infortunio alla testa rimediato contro l’Atalanta.

Se si pensa allo scorso anno, però, ci si può anche accorgere che il rendimento di Osimhen non è poi così lontano da quello che sta offrendo in questa stagione. Lo strapotere fisico e la grande velocità negli spazi sono caratteristiche già viste lo scorso anno e ad esse vanno aggiunti 10 gol segnati in 24 partite in cui non sempre è stato titolare.

E’ sicuramente presto per dirlo ma questa potrebbe essere davvero la stagione di Victor Osimhen che mantenendo questi numeri potrà finalmente dissipare i tanti dubbi di esperti e tifosi che lo hanno accompagnato dal suo arrivo al Napoli fino a questa estate.

