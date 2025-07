Osimhen: Dalla Turchia l’ennesima versione della trattativa

YAGIZ SABUNCUOGLU A RADIO CRC: «Osimhen-Galatasaray? Vi spiego qual è il problema nella trattativa! Il Napoli non cede, ma al momento non ci sono rischi che la trattativa possa saltare»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Di seguito le sue parole:

«L’accordo per il trasferimento definitivo di Victor Osimhen in Turchia non è stato ancora trovato completamente. Il Napoli chiede 75 milioni di euro e il Galatasaray non è pronto ad arrivare a quelle cifre.

Il Napoli non cede alla richieste del club di Istanbul e vuole delle garanzie dal punto di vista bancario. Il club turco sta facendo pressione sulla volontà del giocatore che vuole a tutti costi restare in Turchia. Le parti dovranno trovare un punto di incontro per chiudere la trattativa.

Alla fine credo che il Galatasaray farà lo sforzo di accontentare il Napoli per chiudere l’affare. Ad oggi non credo ci siano pericoli o rischi sul fatto che l’affare possa saltare, ma il Napoli non cede alla richieste del club di Istanbul.

D’altronde, non capisco perché il Napoli non si fida del Galatasaray poiché il club turco è un club di alto livello ma adesso dovremo capire come si muoverà per chiudere la trattativa».

Comments

comments