Osimhen: “Darò tutto per il bene del Napoli, non vedo l’ora di scendere in campo”

Sul proprio profilo Instagram Victor Osimhen esprime le sue sensazioni per l’inizio della sua esperienza con il Napoli.

“Il prossimo capitolo con il Napoli è molto emozionante e non vedo l’ora di scendere in campo con la squadra. Voglio ringraziare i tifosi per queste ultime settimane e sicuramente darò tutto in campo per il bene comune del club. Non vedo l’ora di tornare in campo.”

