Osimhen, fuori dalla lista della Nigeria. Quando si dice ‘Fare di necessità virtù’.

Ricostruiamo la vicenda: Osimhen risulta positivo al tampone necessario tornare a Napoli e sottoporsi alla visita di controllo.

Salta il controllo e si complica la faccenda perché, il Napoli, non potendo verificare le condizioni del calciatore, avrebbe diffidato la Nigeria a non utilizzarlo senza le necessarie garanzie ed il parere di un proprio rappresentante medico.

In caso contrario e se, malauguratamente ci fossero stati problemi durante la manifestazione, la società avrebbe citato in giudizio la federazione nigeriana.

Senza contare le assicurazioni che sono direttamente coinvolte, perché Victor risulta tutt’ora sotto infortunio.

Una riflessione, ha portato ad una decisione saggia e giusta da ogni punto di vista che ha avuto il consenso, anche, del ragazzo, assolutamente convinto a non voler correre rischi né mettere in difficoltà il Napoli.

Ora, dunque, si aspetta la negativizzazione per rientrare a Napoli, sottoporsi ai controlli, riprendere il percorso di recupero e poi, finalmente scendere in campo in tutta sicurezza.

Una data? A meno di eventi miracolosi o avversi per la terza di ritorno: 16 gennaio, Bologna – Napoli.

