Osimhen: il Chelsea ci prova fino all’ultimo minuto, ma non basta…

Victor Osimhen: il Chelsea non ha abbandonato la pista, c’è ancora possibilità che il nigeriano lasci Napoli per l’Inghilterra. Ma la cifra è bassa

Lo riferisce su X, Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Uk: “Il Chelsea non si è tirato indietro da un accordo per Victor Osimhen. Stanno aspettando di sapere se l’accordo può procedere, ma il tempo stringe. Il Chelsea è ancora desideroso di concludere l’accordo, ma è frenato dalle trattative sugli incentivi nel contratto del giocatore“.

Così Gianluca Di Marzio su Sky: “Osimhen spinge per il Chelsea, sì, ma non a 4 milioni all’anno. Cioè il Chelsea gli ha fatto un’offerta ieri che era di 4, più dei bonus legati alle presenze e alla qualificazione in Champions. E ma se il Chelsea non dovesse andare in Champions e lui non dovesse fare un tot numero di presenze, chiaramente Osimhen non vorrebbe mai guadagnare 4 milioni che erano quelli che prendeva prima del rinnovo del Napoli, oggi ne prende 11. Quindi anche l’offerta del Chelsea fino a poche ore fa era assolutamente lontana dalle aspettative e dal guadagno che lui ha ad oggi. Lui guadagna 11 milioni netti e comunque il contratto il Napoli gliel’ha rinnovato l’anno scorso“.

