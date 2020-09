Osimhen, il ct della Nigeria: “Può diventare come Drogba, è micidiale”

Victor Osimhen sarà il perno dell’attacco di Rino Gattuso. Ecco le parole di Gernot Rohr, ct della Nigeria, a Il Mattino.

“Osimhen è un grande calciatore, molto importante per noi e lo sarà ancora di più durante la sua esperienza al Napoli. Anche se giovane ha molte qualità e le mostrerà in Italia. Nuovo Drogba? Non è ancora come lui ma potrebbe diventarlo lavorando molto. Ho visto come gioca il Napoli, Victor potrà sfruttare gli spazi che creano i suoi compagni, in quello è micidiale. Ha fisico, velocità, ottimi piedi e un grande feeling con il gol.

Quando si è iniziato a parlare di Napoli Victor mi ha chiesto cosa fare e io gli ho suggerito di parlare con Gattuso, con il quale credo si sia creata una buona intesa. Razzismo? Non credo che questo aspetto rappresenterà un problema per lui, è molto forte mentalmente”.

