Osimhen, il fratello: “Non vede l’ora di vestire l’azzurro. De Laurentiis come un padre”

Andrew Osimhen ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della trattativa che porterà suo fratello Victor a vestire la maglia del Napoli.

“Victor è eccitato per questa nuova avventura al Napoli. Non vede l’ora di vestire l’azzurro. Ha ricevuto un ottima impressione dalla città, la reputa incantevole. Stesso discorso per i tifosi azzurri. De Laurentiis gli ha parlato come un padre, è molto contento di averlo incontrato, ha subito instaurato un ottimo rapporto con lui.

Quando Gattuso ha parlato con Victor gli ha fatto capire che lo voleva fortemente in squadra. Il tecnico sarà molto felice di allenarlo, la cosa più importante è che quando una squadra ha un grande allenatore soltanto il cielo può rappresentare un limite. Koulibaly? So che hanno avuto dei contatti, ma non so cosa si sono detti con precisione.

Appena sarà ufficializzato il suo trasferimento prenderà parte al ritiro pre-campionato con la squadra. E’ importante prendere parte al ritiro soprattutto per conoscere i nuovi compagni”.

