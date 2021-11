Osimhen, il paradosso continua: tanti contatti ma solo 16 falli subiti. E’ al quarantacinquesimo posto in Serie A

Osimhen, il paradosso continua. L’attaccante nigeriano vive ormai una condizione di costante battaglia con i difensori avversari.

Ultimamente sta tenendo banco la questione legata ai tanti falli non fischiati al numero 9 del Napoli.

Noi un mese fa (LEGGI QUI) ne avevamo già parlato anticipando tutti su una situazione che non è assolutamente cambiata, anzi, è peggiorata.

La partita contro l’Hellas Verona riflette perfettamente quello che stiamo dicendo. 7 falli commessi e ZERO subiti. Uno zero che fa rumore se andiamo a vedere i due rigori non concessi al nigeriano, in particolare quella clamorosa trattenuta in area di rigore non fischiata che poi ha portato addirittura all’ammonizione di Osimhen per proteste.

Non è stata la prima e non sarà l’ultima occasione se non si cambia il modo di affrontare il problema: in ogni gara sono almeno 3 (dati e immagini alla mano) i falli subiti non fischiati dagli arbitri ad Osimhen.

Sono solo 16 i falli subiti dal nigeriano in campionato, ben 17 in meno di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina dalle caratteristiche fisiche molto simili ad Osimhen.

Nella classifica totale di falli subiti pubblicata sul sito ufficiale della Lega Serie A il bomber azzurro si trova solo al quarantacinquesimo posto, dato che ha dell’incredibile.

Ogni gara è diventata una guerra con i difensori avversari che, approfittando del metro di giudizio applicato dagli arbitri con il bomber azzurro, non tirano di certo indietro gamba e fisico.

Spalletti, rispondendo alla domanda del nostro direttore Italia Mele, ha voluto minimizzare la cosa, forse per dare maggiori stimoli ad Osimhen, ma quello che certo è che andrebbero prese maggiori precauzioni verso un ragazzo che in questo inizio di campionato si è dimostrato una vera forza della natura nonchè patrimonio della Serie A, non solo del Napoli.

