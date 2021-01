Osimhen il peggio è passato, il braccio va meglio ora si aspetta la negativizzazione

Osimhen: prima l’infortunio, poi il danno collaterale infine il Covid.

Mesi terribili per Osimhen è molto difficili anche per il Napoli. Si vede però la luce in fondo al tunnel.

Il recupero della funzionalità del braccio procede bene.

Victor sta decisamente meglio.

Dopo essersi negativizzato potrà tornare a disposizione di Gattuso e lavorare per il recupero della forma fisica.

Poi toccherà solo a Victor e la determinazione e la volontà che sarà capace di dimostrare detteranno i tempi di rientro.

Ci vorrà ancora un po’ ma il peggio sembra essere passato

Comments

comments