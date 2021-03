Osimhen in gol con la Nazionale: “Felice di aver giocato davanti alla mia gente, grazie Nigeria!”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato tra i protagonisti della vittoria, con il risultato di 3-0, della Nazionale nigeriana contro il Lesotho.

L’ex centravanti del Lille ha siglato il gol del momentaneo 1-0, al 23′ del primo tempo, e servito un assist, in una gara valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, competizione a cui la Nigeria è già riuscita ad accedere. Osimhen ha commentato la sua prestazione con un post sui social: “Ho avuto l’opportunità di giocare di fronte a tutta la mia famiglia e ai miei amici in una città che amo tanto, ed è qualcosa che apprezzerò per il resto della mia vita. Grazie Nigeria e un grande saluto a tutti i Lagosiani”.

Comments

comments