Osimhen, l’agente: “Deve ancora decidere, ma credo che la trattativa con il Napoli andrà a buon fine”

Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della trattativa per il passaggio in azzurro del suo assistito.

“Mi ha raccontato di aver visto una bella città. ha fatto un giro approfondito concedendosi anche un po di shopping. Sta capendo qual è la decisione da prendere. Gli piace tantissimo il club, ma ci sono altre squadre che lo cercano. Ha parlato col ragazzo, che gli ha spiegato il progetto Napoli, affermando che se verrà avrà tanto spazio da titolare. Credo che si andrà verso il buon esito della trattativa.

L’incontro con De Laurentiis sarà un modo per convincerlo ulteriormente, ma l’ultima decisione spetta al ragazzo. Sta valutando tutto quello che c’è da valutare, dipenderà tutto da lui.

Che giocatore è? E’ un titano in mezzo al campo. Sa fare gol e giocare bene con il pallone: è un calciatore completo. Poteva essere in città già un mese fa, ma a causa della scomparsa del papà e della pandemia non è potuto venire. Dal 23 giugno ha avuto la possibilità di muoversi. Noi della famiglia stiamo facendo un’opera di convincimento e anche il club e Gattuso stanno facendo il possibile per portarlo a Napoli, ma l’ultima decisione spetta a Victor”.

