Osimhen, l’agente: “Sta bene, tra qualche giorno si allenerà con il gruppo”

William D’Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle condizioni dell’attaccante.

L’agente ha rivelato che tra qualche giorno Osimhen dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo. Di seguito le sue parole:

“Sta bene e sta proseguendo nel suo recupero, speriamo di vederlo in campo quanto prima. Tra qualche giorno tornerà ad allenarsi col gruppo. Vediamo come fa la giornata di domani, la speranza è quello di vederlo almeno in panchina nella gara contro la Roma. Victor sta bene, è terminato il suo processo di adattamento col gruppo, peccato per l’infortunio, lui vuole essere più incisivo e sono sicuro che lo farà nel corso del tempo.

Il rapporto con Gattuso è ottimo, gli sta sempre molto vicino, parlano molto. Ha sempre avuto buoni rapporti con gli allenatori, ma con Gattuso è davvero un rapporto speciale. Al termine di Napoli-Milan ha parlato con i compagni di squadra che erano molto amareggiati ma già focalizzati per la prossima sfida di Europa League. Può fare tanti gol in questa stagione, speriamo più di 20. Se non si infortuna questa non è una speranza ma sono sicuro che potrà fare davvero tanti gol.

Victor crede di potere arrivare in fondo a tutte le competizioni, c’è la possibilità di farlo perché il Napoli è un’ottima squadra. Victor vuole giocare la Champions l’anno prossimo.“

