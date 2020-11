Osimhen, l’amico-giornalista Akatugba: “Sta bene. Solo una botta forte alla spalla”

L’amico-giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, ha voluto rassicurare sulle condizioni dell’attaccante dopo la botta di ieri.

Akatugba ha rassicurato i tifosi azzurri sulle condizioni di Osimhen:

“Victor sta bene. Ha avuto una dislocazione della spalla, in questo momento si è affidato alle cure del suo personal trainer ma sta sicuramente bene. Non aveva mai avuto un infortunio così in carriera. C’è stata una botta forte ma sono state scongiurate fratture per fortuna.”

Poi ha proseguito, parlando di questo primo periodo di Victor al Napoli:

“Lui sta imparando a fare cose nuove al Napoli. In questo club è molto più coinvolto nella manovra, quindi sta imparando a giocare di più coi compagni. Sta crescendo.“

