Osimhen, l’amico giornalista: “Vuole diventare il Maradona africano”

Victor Osimhen, il Maradona africano. Questo il sogno del nuovo acquisto del Napoli secondo il suo amico e giornalista Oma Akatugba.

Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo, nella trasmissione “Punto Nuovo Show” con Umberto Chiariello:

“Victor è felicissimo di essere al Napoli. West Ham e tutte le altre squadre erano fake news, ho avuto il privilegio di poter seguire la trattativa dalle primissime battute fino all’ufficialità ed al Tweet di ieri. Osimhen mi ha detto di essere molto felice di essere approdato in azzurro e che ama già la gente di Napoli e tra due settimane sarà in città. Era già fan di alcuni giocatori del Napoli, addirittura entrò nello spogliatoio degli azzurri per avere la maglietta di Insigne, ma un suo compagno di squadra gliel’aveva già soffiata. Nel 2017 lui giocò in un’amichevole contro il Napoli, vestendo la maglietta del Wolfsburg. Victor ha immense potenzialità, quest’anno in Champions League ha collezionato ottimi numeri: in 5 anni può diventare una leggenda per il Napoli. È determinato a diventare il Maradona africano”.

