Osimhen, le cifre dell’affare: clamoroso retroscena su Gattuso

L’affare Osimhen sembra ormai in dirittura d’arrivo. Ecco quanto scrive l’edizione odierna dell’Equipe con tutti i dettagli dell’offerta.

Victor Osimhen sempre più vicino al Napoli. E’ di oggi la notizia riportata da L’Equipe secondo cui il calciatore nigeriano avrebbe detto “sì” all’offerta già venerdì scorso e che l’affare si dovrebbe chiudere entro giovedì.

Ieri incontro in Sardegna tra le parti per discutere dei dettagli. Ingaggio importante per l’attaccante del Lille, da quasi 5 milioni di euro a stagione (otto volte il suo attuale ingaggio) per i quali sarebbe intervenuto anche in modo diretto Gennaro Gattuso.

Secondo quanto si legge, infatti, sul quotidiano francese, l’allenatore del Napoli si sarebbe detto disposto a ridurre in parte il suo stipendio pur id avere con sé Osimhen.

Inoltre, sempre secondo L’Equipe, il Napoli starebbe stringendo con il Lille contemporaneamente anche per il difensore Gabriel, per un affare da circa 100 milioni.

