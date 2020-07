Non risultano conferme ne’ dall’ambiente Napoli ne’ da fonte Villa Stuart sulle presunte visite mediche che sarebbero state effettuate da Osimhen.

Questo ovviamente non vuol dire che il calciatore nigeriano non possa essere stato indirizzato presso un’altra struttura per evitare una fuga di notizie che,per motivi noti solo ai diretti interessati, in questo momento non è ritenuta opportuna.

