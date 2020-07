Osimhen, l’entourage a KKN: “Meeting con ADL finito, sono ottimista”

L’entourage di Victor Osimhen è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dopo il termine dell’incontro tra il giocatore ed il presidente De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

“Il meeting con De Laurentiis a Capri è finito, il giocatore sta tornando a Napoli. La città è meravigliosa, ha trovato molto affetto dalla gente. La vita a Napoli gli piace, adesso Victor dovrà prendere una decisione. Ieri ha mangiato con Gattuso ed il suo entourage.

Napoli può essere un’ottima destinazione, gli resta soltanto del tempo per decidere. Ha maturato esperienza in Ligue 1 ed in campo internazionale, è pronto per una piazza come Napoli, per una grande squadra ed un campionato performante come quello italiano.

La compagna? Lei parla molto bene italiano, potrebbe aiutarlo. Aspettiamo la giornata di domani per capire cosa succederà. Contano ovviamente le decisioni che si prendono in famiglia, decideranno insieme perchè è un percorso che faranno insieme. Drogba? Hanno in comune la capacità di finalizzare. E’ affamato di gol come tutti gli altri attaccanti.

Ottimista? Sì, io lo sono di natura, ma la decisione spetterà sempre a Victor, aspettiamo un po’ e vediamo cosa succede.“

