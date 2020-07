Osimhen, l’entourage: “Contatti con club di Premier? Bugie, presto annuncerà la sua decisione”

Il Napoli ha individuato in Victor Osimhen il rinforzo per il reparto offensivo, ma nelle ultime ore sono circolate parecchie voci a proposito di tentennamenti da parte del nigeriano.

È emerso che l’attaccante del Lille non avrebbe ancora accettato di trasferirsi in azzurro in quanto molti club di Premier League avrebbero manifestato interesse. Una voce seccamente smentita da Osita Okolo, membro dell’entourage di Osimhen, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: ì””Osimhen non sta aspettando alcuna chiamata dai club inglesi, non abbiamo avuto contatti con nessuno. È una grandissima bugia quella della Premier. Il ragazzo deve prendere una decisione personale che riguarda la sua vita privata e professionale: oggi è in programma un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua decisione”

