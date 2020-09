Osimhen, l’entourage: “Gattuso l’ha accolto come un figlio, acquista fiducia ogni giorno”

Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen è felice di questa prima parte di pre campionato con il Napoli, si è integrato bene grazie all’aiuto dei compagni. Ogni giorno acquista fiducia e sente la fiducia dell’ambiente. Ha avuto subito la sensazione di trovarsi subito in una squadra di alto livello. Gattuso è l’uomo immagine di questo Napoli, ha accolto Victor come un figlio e lo sprona allenamento dopo allenamento. L’obiettivo sarà tornare in Champions League con una squadra ancora più competitiva”.

Foto: SSCN.

