Osimhen, l’entourage: “Ieri avrebbe voluto giocare, sarà a Castel di Sangro”

Il membro dell’entourage e cognato di Victor Oshimen, Osita Okolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

”Victor ha visto la partita ieri sera, mi ha detto che avrebbe voluto giocarla per aiutare la squadra. È dispiaciuto per l’eliminazione perché il Napoli si è fatto rispettare nonostante avesse di fronte il Barcellona.

Victor ha tanta voglia soprattutto di fare gol e verrà qui a Napoli per fare quello che sa fare meglio, ovvero segnare.

Sarà a Castel di Sangro nelle date stabilite dal club per iniziare la preparazione. Presto si unirà al gruppo per questa nuova avventura. Gli obiettivi sono chiari: lui vuole giocare la Champions, quindi significa che darà il massimo cercando di segnare il più possibile per far tornare il Napoli in questa competizione. D’altronde la crescita degli azzurri è stata costante e merita questa competizione.”

Comments

comments