Osimhen libero dal Covid, Gattuso potrebbe regalargli la gioia di partire con i compagni

Victor Osimhen è finalmente guarito dal Covid, una notizia che la SSC Napoli ha comunicato poco fa attraverso i propri social.

L’attaccante domani si dovrà sottoporre alla visita di controllo per il problema neurologico accusato al braccio a seguito dell’infortunio. Se la visita sarà effettuata prima che la squadra parta in direzione di Verona, per la sfida di domenica, è possibile che Victor sia anche convocato dal mister Gattuso.

Ovviamente, la convocazione non vuol dire subito un ritorno in campo ma è un modo per farlo tornare nel gruppo squadra. Un po’ com’è successo per Dries Mertens, convocato per la trasferta di Udine appena è stato possibile farlo.

