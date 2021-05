Osimhen, l’intermediario D’Amico: “Con Gattuso rapporto speciale”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario dell’operazione che ha portato Osimhen al Napoli.

D’Amico ha parlato del rapporto che c’è tra l’attaccante e Gattuso. A seguire le sue parole:

“Victor è molto affezionato e riconoscente a Gattuso, per come è stato gestito ed inserito nel Napoli. Il campionato italiano non sarà il più bello, ma a livello tattico è il più difficile e quindi non è facile per un ragazzo che viene dall’estero. Tra Victor e Rino è un rapporto speciale, Gattuso l’ha aspettato dopo l’infortunio e il Covid ed è stato bravo a reinserirlo.”

Poi si sofferma sul futuro di Gattuso:

“E’ ancora possibile di tutto, Rino decide sempre per la cosa che si sente di fare e per quella che crede di essere la decisione più giusta. Potrebbe anche decidere di restare fermo e aspettare. Ha dimostrato di entrare in corsa al Milan e al Napoli e di fare molto bene vincendo la Coppa Italia.

Quest’anno, nonostante i tanti infortuni, è pronto a centrare l’obiettivo di stagione. Non penso che si aspetti l’ultima partita per ricucire il rapporto con De Laurentiis e firmare il rinnovo. Rino è sempre stato zitto, è sempre andato per la sua strada. Spero che coroni la stagione con la Champions che ormai è diventato lo scudetto del terzo millennio. Giocare contro le grandi squadre in Champions ottimizza tutto il patrimonio del club.“

