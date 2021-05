Osimhen, l’intermediario: “Ha margini di miglioramento pazzeschi, può diventare devastante”

Victor Osimhen è cresciuto molto in questo finale di stagione. Ecco le parole dell’intermediario Vincenzo D’amico a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen è un giovane attaccante importante, che può fare ancora meglio rispetto a quello che già sta facendo, ha dei margini di miglioramento pazzeschi ed in poco tempo può diventare un attaccante devastante. Ora è in fiducia, lo dimostrano le sue ultime prestazioni ed il gol contro il Cagliari.

Gattuso contro Italiano? Per me è una sfida in famiglia, sarò molto combattuto visto che li ho avuti entrambi quando erano calciatori e li stimo moltissimo. Sarà una bella sfida, li conosco entrambi da tanto tempo. Spezia-Napoli sarà una gara tutta da giocare”.

