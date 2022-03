Osimhen, l’intoccabile di Spalletti: è dietro solo a Vlahovic, Lautaro e Immobile in Serie A

Victor Osimhen, da quando è tornato dopo la frattura dello zigomo, ha dimostrato ancora di più che il fiuto del gol è innato in lui.

A parlare per lui sono i meri numeri dei gol realizzati. In campionato sono 9 gol in 1.362 minuti giocati, contando che ha saltato ben 10 partite; in pratica, Victor ha siglato un gol ogni 151 minuti giocati e senza l’ausilio dei rigori. A questi gol, si devono sommare tre assist e tutto il lavoro che svolge per far salire la squadra.

Andando a confrontare il rendimento con gli altri bomber di Serie A, Osimhen è dietro solo a Immobile, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic che sono tra i primi in classifica cannonieri. Abraham, che è quinto in classifica, ha una media gol per minuti superiore a quella di Victor. Stesso discorso di Abraham per Dzeko.

Immobile, Lautaro e Vlahovic superano Victor nella media, ma non più di tanto.

Un confronto tra Osimhen e gli altri attaccanti

Nel dettaglio, prendendo i dati Transfermarkt, si può vedere quanto di seguito:

Immobile ha segnato 21 gol in 24 partite, un gol ogni 99 minuti

per Vlahovic sono 20 gol in 27 partite, un gol ogni 116 minuti

Lautaro Martinez è a quota 14 gol in 26 partite, con un gol ogni 117 minuti

Abraham ha totalizzato 13 gol in 28 partit3, siglando un gol ogni 182 minuti

infine, Dzeko in 27 partite ha realizzato 12 gol. Un gol ogni 159 minuti

Confrontando i dati, si può vedere che Victor Osimhen ha una media di tutto rispetto considerando che non batte i rigori. In più, si deve tenere conto che senza i rigori i minuti tra un gol e l’altro per Vlahovic si alzano notevolmente passando da 116 minuti a 155 minuti: più di quelli di Victor.

Il rush finale di campionato del Napoli dipende anche dai gol dell’attaccante nigeriano; se continua così, ovviamente, se ne vedranno delle belle. Victor ha dimostrato di realizzare gol molto importanti, come la doppietta contro il Verona o come quello che ha sbloccato il match contro il Venezia.

Quel che è chiaro è che Spalletti non ha mai rinunciato a lui, quando possibile.

Comments

comments