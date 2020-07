Osimhen-Napoli: ancora un po’ d’attesa per l’ufficialità. I tifosi dovranno ancora aspettare per gioire dell’acquisto dell’attaccante nigeriano.

Il tweet presidenziale, infatti, non è così imminente come può sembrare. Va sistemato ancora qualche dettaglio con il giocatore ma non dovrebbero esserci sorprese: Osimhen sarà un calciatore del Napoli.

