Osimhen-Napoli torna a parlare l’amico giornalista: “Contratto già firmato”

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Punto Nuovo.



“Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato firmato, sia in Italia che in Francia. Anche le visite mediche si sono già svolte, seppur molti lo neghino.

Gli emissari del Napoli faranno visita oggi al ragazzo, che in compagnia del suo agente, prenderà parte all’incontro con il club azzurro e le altre parti in gioco. Di lì, scatteranno delle foto tutti insieme e poi saranno pronti a rendere ufficiale l’accordo.

Victor vuole andare al Napoli, ha finalmente schiarito le proprie idee e capito che era la scelta migliore per sé stesso. All’inizio, era esitante ed aveva molti dubbi sull’approdare in Serie A, dovuti anche per il razzismo in Italia. E anche sulla realtà Napoli, era un po’ scettico.

Dopo aver visitato la città, però, ha capito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta. Victor, adesso, si sente già napoletano nell’animo. Anche la sua ragazza adora Napoli, e visto il rapporto che ha con Victor, questo è un fattore davvero importante per lui. Victor vuole venire al Napoli, non sta più nella pelle.

Credo che già questo venerdì possa venir ufficializzato l’affare”.

