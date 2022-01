Osimhen: oggi la notizia che tutti i tifosi aspettano sul suo ritorno in campo

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, superato il covid, oggi si sottopone alla visita di controllo al volto.

Si saprà oggi con una maggiore certezza quando l’attaccante nigeriano potrà tornare a disposizione di Spalletti, dopo la frattura al volto rimediata contro l’Inter.

Escluso che il calciatore possa tornare disponibile già in Coppa Italia con La Fiorentina.

Si spera di vederlo in campo con il Bologna o con la Salernitana, ma non è escluso che il ritorno di Osimhen possa avvenire direttamente contro il Venezia il 6 febbraio dopo l sosta per le nazionali.

Comments

comments