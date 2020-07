Osimhen, parla il fratello: “Andrà sicuro al Napoli”

Andrew Osimhen, fratello maggiore di Victor centravanti del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Europa Calcio.



“Sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille.

D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro in questa operazione. Liverpool? Non confermo perché non lo so. In periodi come questi se ne leggono tantissime di voci di mercato e di accostamenti.

Victor fu molto felice di incontrare Gattuso, un allenatore che segue e tiene molto ai suoi giocatori. Ma anche quel meeting a Capri con De Laurentiis fu molto positivo. Victor mi ha descritto De Laurentiis come una persona buona e familiare.

Vuole crescere e migliorare in ciò che fa, determinato e concentrato sul calcio. Inoltre vuole vincere sempre, quando perde si arrabbia.

Tifoseria napoletana calda e appassionata? Me lo ha detto, ma è molto contento di questo fattore, e per lui sarà solo un grande stimolo in più“.

