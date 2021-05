Osimhen, pioggia di 8 nelle pagelle per la prestazione di ieri

Victor Osimhen premiato legittimamente dalle pagelle di oggi per la prestazione di ieri, condita da una doppietta ed un assist.

Per l’attaccante azzurro una meritata pioggia di 8 in pagella. La Gazzetta dello Sport, voto 8, sottolinea i gol fatti nelle ultime otto partite e la sua velocità “superiore; per il Corriere dello Sport Osimhen è da 8,5, con il seguente commento:

“Fa impazzire lo Spezia, non solo la difesa. Una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano ed una giornata che è tutta sua.”

Anche per il nostro Mauro Guerrera, nelle sue pagelle, Victor è da 8 pieno:

“OSIMHEN: 8 – Combatte, corre, pressa fa l’assist a Lozano e impreziosisce la sua partita con la prima doppietta in maglia azzurra.”

