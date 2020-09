Osimhen porta l’azzurro nella sua Nigeria: nasce il primo club Napoli

Nasce il primo Club Bapoli in Nigeria, patria del nuovo attaccante azzurro Victor Osimhen. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Osimhen porta il Napoli nella suaAfrica: c’è già il primo club”. Titola così a pagina 19 il Corriere del Mezzogiorno in riferimento alla nascita di un Napoli club in Africa: “Oggi un po’ di Napoli è arrivata anche in Nigeria. Ci ha pensato Giuseppe Magliulo, ingegnere di Torre del Greco, laureato all’università Federico II e da vent’anni impegnato nelle missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa. In Nigeria segue, da marzo 2019, la condizione delle carceri, il rispetto della convenzione di Ginevra. Ha creato il Club Napoli Victory in onore di Osimhen partecipando al video realizzato dai club di tutto il mondo per gli auguri di pronta guarigione al presidente De Laurentiis”.

L’articolo completo, a firma di Ciro Troise, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno.

Comments

comments