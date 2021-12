Osimhen positivo: ritorno rinviato, così come la partecipazione alla Coppa d’Africa

La notizia della positività al Covid di Victor Osimhen ha cambiato i piani, complicandoli, per l’attaccante nigeriano che doveva rientrare oggi in Italia.

Tra l’altro, domani Victor doveva sottoporsi alla tac di controllo per capire come procede il recupero dall’infortunio. Ora l’attaccante, bloccato in Nigeria, è in isolamento e potrà muoversi solo quando si sarà negativizzato dal Covid.

Si parlava anche della sua volontà di giocare la partita contro la Juventus e poi partire per disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale. Ora, con il fatto di essere positivo al Covid, tutto cambia; il rientro è rinviato così come la tac di controllo prevista per domani, comunicato dal club azzurro stesso.

La Coppa d’Africa inizierà il 9 gennaio e si può tranquillamente ipotizzare che anche l’esordio di Victor nella competizione è rinviato.

Comments

comments