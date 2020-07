Osimhen riflette, vuole essere sicuro: Napoli e Lille aspettano il suo “sì”

Victor Osimhen prende tempo, vuole riflettere sulle sue possibilità. Sembrava un affare chiuso, ma dalle parti filtra un cauto ottimismo.

Sembrava si attendesse solo l’annuncio, invece tutto sembra fermo. Napoli e Lille, dopo aver già raggiunto l’accordo per una cifra che balla tra i 60 e i 70 milioni (più bonus), sono in attesa della decisione di Victor Osimhen.

L’attaccante, che pure ha già visitato la città ed ha incontrato De Laurentiis a Capri, vuole riflettere sulle sue possibilità prima di dare la sua risposta. Filtra comunque ottimismo, dato che, secondo quanto riportato da Il Mattino, si sarebbe già trovato anche l’accordo con gli agenti del giocatore, tra i 3 e i 4 milioni a stagione.

“L’attaccante nigeriano non ha ancora dato il suo sì definitivo, prende tempo ma dalle parti non filtra ansia, sia dal Napoli che dal Lille la sensazione è che la pazienza sia la virtù decisiva in questa storia”, riporta invece il Corriere del Mezzogiorno sulla vicenda.

Non resta che aspettare.

Comments

comments